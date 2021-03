Firenze – Le parole di Enrico Letta, sostanzialmente dichiaratosi favorevole alla costruzione di un tratto di tranvia fra Firenze e Pisa subito inteso come una rirpova dell’inutilità dell’allargamento e potenziamento dell’aeroporto di Firenze, scatenano la bagarre fra le forze politiche d’opposizione (centrodestra) e all’interno dello stesso Pd.

Sulla questione, a margine dell’incontro con la stampa per illustrare la nuova fase dei monoclonali anti-covid, interviene il presidente della Regione Eugenio Giani con una sorta di interpretazione autentica: “Ho parlato direttamente con Letta, non ha detto questo – dice Giani – posso affermare che Enrico Letta, come toscano doc, crede che sia importantissimo costruire un treno che va da Firenze a Pisa velocemente; ma poi, andare in Eruopa e nel mondo con l’aereo è un altro discorso, si tratta di un altro mezzo. Per andare negli Stati Uniti, si passerà da Pisa, in tante città d’Europa si va da Firenze. Sono molto convinto che, grazie a Enrico Letta, avremo a Roma una voce molto più alta per supportare la complementarietà degli aeroporti di Firenze e di Pisa, ma, cosa nuova, avremo anche risorse per costruire una nuova ferrovia, sia questa un nuovo binario accanto a quella che c’è già, o una ferrovia che passa da tratti più veloci per unire le due città”. Del resto, aggiunge Giani, ben venga che un segretario intervenga sulla crescita complessiva della Regione.