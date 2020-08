Firenze – Una lettera-vademecum che verrà distribuita in tutti gli aeroporti, le stazioni dei pullman e dei treni in Toscana, con indicazioni di comportamento anti-Coronavirus per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna e altri Paesi europei. E’ scritta dal presidente della Regione, Enrico Rossi, che l’ha predisposta con il supporto degli uffici competenti. In essa vengono fornite tutte le informazioni per quanto riguarda le due ordinanze approvate ieri dal Ministero della salute e governatore della Toscana. Fra le disposizioni del presidente della Regione Toscana, l’offerta gratuita del test del tampone, senza prescrizione medica, a tutte le persone che rientrano da Paesi europei e di area Schengen al momento con libera circolazione, mentre per i viaggiatori che rientrano da Croazia, Grecia, Malta o Spagna, il tampone è obbligatorio dopo la registrazione dell’ arrivo in Italia. Il tampone può essere richiesto per via breve telefonando direttamente al numero verde unico regionale 800-556060, e sarà eseguito presso le strutture preposte della propria Asl.