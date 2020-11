Firenze – Il sogno nel cassetto di Mohammed Obbadi, cioè il titolo europeo dei pesi mosca, fatica a realizzarsi. Si passa da un rinvio ad un altro. Il 18 aprile il primo appuntamento. Obbadi avrebbe dovuto battersi a Londra per il titolo vacante con il gallese Andrew Selby. Rinviato.

Il match veniva aggiornato al mese di settembre. Niente. Terza data il 5 dicembre 2020 in Spagna contro Angel Moreno. Per il nostro campione un problema per gli allenamenti. La palestra di Cascina di Pisa (vicina alla sua abitazione) nella quale si allenava, chiudeva nel rispetto del protocollo sanitario.

D’accordo con l’ex grande campione dei welter Leonard Bundu che lo dirige dall’angolo durante i matches, Obbadi si trasferiva a Cecina per continuare la preparazione. Ma anche la data del 5 dicembre che avrebbe visto avversario Angel Moreno è saltata.

La Federazione internazionale ha fissato ieri (lo riporta Boe Ring) il match contro Moreno, con in palio la corona europea dei pesi mosca, per sabato 19 dicembre in Spagna. Obbadi ha 21 vittorie ed una sconfitta; Moreno 21 successi, 4 sconfitte, 2 pareggi.