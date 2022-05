Firenze – Dal 23 maggio partono le “Lezioni di cinema” dedicate al mondo del documentario, un ciclo di appuntamenti a cura dell’Archivio del Festival dei Popoli, con alcune delle masterclass più significative realizzate dai documentaristi di rilievo internazionale intervenuti nel corso delle passate edizioni del festival. Il ciclo di lezioni sarà disponibile sulla piattaforma Più Compagnia, la sala virtuale del Cinema La Compagnia di Firenze, gestita dall’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, e in contemporanea, sul canale Vimeo del Festival dei Popoli (ogni lezione sarà disponibile per la durata di 1 mese, con accesso gratuito).

Si inizia lunedì 23 maggio con Danielle Arbid, Sergio Oksman e Avi Mograbi, protagonisti di una lezione sulla scrittura nel documentario. A seguire Raymond Depardon e Claudine Nougaret (23 giugno); Jos de Putter (23 luglio), Claire Simon (23 agosto) e Sergei Loznitsa (23 settembre).

Da dove vengono le idee per scrivere un documentario? Come possono essere sviluppate attraverso la messa a confronto con la realtà? Cosa bisogna scrivere per convincere un produttore a finanziare un progetto anche se non si hanno le idee chiare su come sarà il film finito? Queste sono solo alcune delle questioni affrontate nel corso del primo incontro, nel quale si affiancheranno Danielle Arbid, Sergio Oksman e Avi Mograbi – tre cineasti di fama internazionale, diversi per provenienza, cultura e formazione – le cui esperienze sono state raccolte in un testo audiovisivo illuminate su un argomento poco conosciuto, come il lavoro di scrittura che il cinema documentario richiede.

Ogni lezione è stata realizzata a partire dalle registrazioni realizzate nel corso delle passate edizioni del festival, sottoposte ad un lavoro editoriale a cura di Alberto Lastrucci (responsabile dell’archivio del Festival dei Popoli), con la collaborazione al montaggio di Veronica Citi, e dell’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana.

Le “Lezioni di cinema” dell’Archivio del Festival dei Popoli fanno parte del progetto per la catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione degli archivi del Festival dei Popoli e Mediateca Toscana, che vede impegnati Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana e Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana