Firenze – In un solo giorno Polimoda ha dispiegato 30 lezioni online su piattaforma di e-learning Blackboard e revisioni dei progetti degli studenti via Skype e WhatsApp.

Intanto, il primo Open Day online del 13 marzo sta registrando un’adesione mai vista in precedenza. Polimoda non si fa trovare impreparato di fronte all’emergenza Coronavirus e reagisce alla chiusura delle scuole – stabilita dal Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020 – puntando sulla tecnologia.

Non si ferma così la community di Polimoda, così come la sete di sapere dei suoi studenti provenienti da oltre 70 diversi Paesi, che in questi giorni di sospensione delle lezioni frontali hanno l’occasione di sperimentare le nuove forme di didattica online che l’Istituto stava già impostando.

“Stavamo già da tempo lavorando all’implementazione dell’online learning e quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus non è stato difficile organizzarci” dichiara il direttore Danilo Venturi. “La tecnologia ci aiuta a dare un minimo di continuità alle lezioni, ma anche a stare vicini agli studenti e alle loro famiglie in un momento difficile per tutti. Dobbiamo essere consapevoli che siamo di fronte ad un passaggio di portata storica e che superata l’emergenza resterà un cambiamento generale di stile di vita con cui fare i conti. Perciò a Polimoda si è coniato un nuovo verbo: il futuro remoto”.

