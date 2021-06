Firenze – giovedì 10 giugno 2021 – L’Homme Armé Auditorium Sant’Apollonia – presentazione Prima incisione al mondo della Passione secondo Matteo di Francesco Corteccia.

Auditorium di Sant’Apollonia – (via San Gallo 25)

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021, ORE 17.45

Una Passione per il popolo

La Passione secondo Matteo di Francesco Corteccia

Presentazione del CD (prima incisione discografica in assoluto)

con musica dal vivo

Intervengono:

Pietro Bartolini

Gabriele Giacomelli

Fabio Lombardo

Elisabetta Torselli

L’Homme Armé (Andrés Montilla Acurero, Paolo Fanciullacci, Riccardo Pisani, Gabriele Lombardi)

Giuseppe Scali, EMA Vinci