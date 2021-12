Firenze – 8 dicembre ore 18 – L’Homme Armé presenta – I Concerti al Cenacolo 2021 – Musica antica nell’area metropolitana fiorentina

Presso la Chiesa di Ognissanti (Piazza Ognissanti, Firenze; ingresso libero)

L’Homme Armé in

Ther is no rose … Il ricordo di Johanna

Musiche di Perrotin, Anonimi inglesi, Benjamin Britten

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione dal sito hommearme.it

L’evento si svolge nel rispetto della normativa vigente; si può prenotare solo direttamente dal sito www.hommearme.it (per sole informazioni:si può scrivere a informazioni@hommearme.it). Necessario Green Pass; obbligatoria la mascherina. Leggi