Bagno a Ripoli – Tante iniziative in programma domani e venerdì per festeggiare la Liberazione di Bagno a Ripoli dal nazifascismo, avvenuta il 4 Agosto 1944. Ad organizzarle, il Comune e la sezione dell’Anpi Bagno a Ripoli intitolata a Pietro Ferruzzi in collaborazione con le associazioni del territorio. Le celebrazioni per il 79esimo anniversario avranno inizio domani sera, giovedì 3 agosto. Dalle 21.15 ai giardini “Silvano Nano Campeggi”, al chiosco il Barroccio nella frazione capoluogo, iniziativa “Aspettando la Liberazione” con la presentazione del libro “…E verrà il giorno”: raccolta di memorie in forma diaristica di Alfredo Misuri, giovane contadino di Ponte a Ema, deportato in un campo di lavoro in Germania fino all’agosto del 1945. Presenti il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, l’insegnante Luana Collacchioni e il presidente di Anpi Bagno a Ripoli, Luigi Remaschi.

Venerdì 4 agosto, giorno dell’anniversario vero e proprio, la giornata si aprirà con la tradizionale deposizione delle corone commemorative ai cippi del territorio: si parte dalla Porta della Memoria a Bagno a Ripoli, per poi fare tappa al Cippo intitolato a Doriano Galli a Grassina e ai Giardini della Resistenza ad Antella. La sera, alle 21.15, appuntamento ai giardini della Casa del Popolo di Grassina al Bagno Balena. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio comunale Francesco Conti, di Remaschi di Anpi e della presidente della CdP Francesca Chiavacci, si terrà lo spettacolo “Storie Partigiane” di Moreno Ciandri e del Brigand Trio. Con musica, poesia e aneddoti della Resistenza, Ciandri, figlio dei partigiani Renato Ciandri, nome di battaglia “Bube”, e Nada Giorgi, nome di battaglia “Mara”, che con la loro storia ispirarono il libro di Carlo Cassola, racconterà testimonianze reali della vita dei suoi genitori e della lotta di altri partigiani conosciuti da bambino.

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte alla cittadinanza.

In foto: Nada Giorgi, nome di battaglia Mara, la ragazza di Bube