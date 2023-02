Firenze – Una raccolta di saggi del filosofo Cesare Luporini che contiene uno scritto finora inedito, verrà presentata giovedì 9 febbraio, ore 17, alla Biblioteca delle Oblate, sala storica, in via dell’Oriolo.

La raccolta si intitola Libertà e strutture, a cura di Rosario Croce (Edizioni della Normale, Pisa) e raccoglie scritti editi e inediti degli anni ’70 e ’80 su Marx. Tra di essi l’Introduzione (1980) a quella che doveva diventare una raccolta di saggi su Marx per l’editore Einaudi. Il progetto non andò in porto per diverse ragioni e li scritto rimase inedito.

L’Introduzione mostra un Luporini tormentato da nuove domande e dalla ricerca di risposte diverse dal passato nel modo di leggere Marx e di guardare alla realtà in trasformazione.

Alla presentazione organizzata dall’Istituto Gramsci Toscano partecipano: Furio Cerutti, Rosario Croce, Vittoria Franco, Filippo Magni. Coordina: Mauro Lombardi

