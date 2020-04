Barberino di Mugello – Il Comune di Barberino di Mugello, con voto unanime nell’ultimo Consiglio comunale, ha conferito la Cittadinanza onoraria a Liliana Segre. La proposta aveva già avuto il via libera con un ordine del giorno proposto dal Gruppo “Ora Barberino” e votato all’unanimità nel Consiglio dello scorso 26 Novembre.

Nella motivazione della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Segre si legge “Per la sua storia personale, per la sua esperienza, le sue azioni di alto valore a vantaggio della nostra Patria e dell’umanità intera contro l’indifferenza e l’oblio degli orrori dei quali è stata testimone, e straordinario e prezioso esempio di impegno civile, modello di valori morali e umani per le presenti e future generazioni, che sempre devono ricordare e rinnovare i valori della pace, della tolleranza e dell’impegno verso il prossimo, contro le barbarie e la violenza e per l’eguaglianza e la giustizia sociale”.

Liliana Segre, classe 1930 e senatrice a vita, è una testimone dell’Olocausto: all’età di 14 anni è stata deportata nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e poi in quello di Ravensbrück. È l’unica componente della sua famiglia sopravvissuta allo sterminio.

Foto. Liliana Segre