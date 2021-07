Empoli – La statua della Vittoria Alata, che domina Piazza della Vittoria, nel cuore di Empoli, illuminata da un fascio azzurro che colora tutto il monumento. Così l’amministrazione comunale vuole celebrare l’impresa della squadra Primavera dell’Empoli F.C. che ha vinto il campionato di categoria ieri, 30 giugno, battendo l’Atalanta a Sassuolo.

È il secondo Scudetto per gli Azzurrini dopo quello del 1999. Un successo storico, che arriva al termine di una stagione resa complicata anche dalla pandemia. Dopo Ezio Gelain, tecnico della squadra di 22 anni fa, un altro ex giocatore dell’Empoli, Antonio Buscé, porta la formazione Primavera in vetta al settore giovanile italiano.

L’amministrazione comunale sta anche pensando a un momento di premiazione per lo storico traguardo che si abbina alla vittoria del campionato di Serie B della prima squadra, promozione in Serie A già celebrata dal Comune in occasione del premio ‘Una Città per lo Sport – Albano Aramini’.