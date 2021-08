Firenze – Lutto nel mondo della lirica, scompare a 84 anni il tenore Carlo Bini, uno dei maggiori interpreti italiani, di fama internazionale. Carlo Bini, il cui nome era Carlo Bifone, era nato a Santa Maria Capua a Vetere e viveva in una frazione di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Pescia, dove si trovava ricoverato per problemi cardiaci. La sua carriera era stata interrotta nel 2005 dal sopraggiungere di problemi di salute. E’ stato portagonista di successi planetari, dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York.

Si unisce al cordoglio per la scomparsa del tenore Carlo Bini anche il presidente della Regione Eugenio Giani: “Una notizia – ha detto – che mi riempie di tristezza. Sono davvero addolorato nel trasmettere il mio cordoglio e partecipazione alla famiglia. Le sue interpretazioni in opere del melodramma tra le più famose, sono memorabili. Come quella nella Lucia di Lamermoor, dove fu chiamato a sostituire il grande Luciano Pavarotti, e dove rivelò tutto il suo talento che lo portò a calcare il palcoscenico dei più grandi teatri del mondo. Un saluto alla sindaca di Monsummano Terme, Simona De Caro, perché sono convinto che sarà in grado di trasmettere alla cittadinanza e al territorio, l’eredità culturale e artistica di questo grande tenore e della sua splendida voce”.