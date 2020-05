Isola di Pianosa – E’ il momento migliore per visitare l’Isola di Pianosa con l’esplosione di fioriture e le belle giornate. Un luogo straordinario per la sua natura, per i suoi colori, per il grande fascino della sua storia. L’isola è di nuovo collegata giornalmente da sabato 30 maggio e i servizi del Parco ripartono con le nuove modalità che garantiscono il distanziamento e la sanificazione per godersi una gita disintossicante e salutare in piena tranquillità.

Sono possibili molte attività all’aria aperta e la Casa del Parco è di nuovo attiva come presidio informativo e di assistenza ai visitatori. Le visite seguiranno il protocollo anti-covid approvato da Federparchi (distanziamento, utilizzo dei dispositivi di protezione, una guida ogni 12 partecipanti).