Firenze – Una lite in strada, per motivi ancora sconosciuti e un senzatetto, sembra di origine indiana, rimane ucciso. Due persone, sembra connazionali, avrebbero aggredito l’uomo picchiandolo a morte e colpendolo alla testa, forse con un mattone, riducendolo in fin di vita. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 18 febbraio, in via Paganini a Novoli. L’uomo, di circa trent’anni, è stato soccorso poco dopo e trasportato in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare nulla, se non constatarne il decesso. A chiamare la polizia sarebbero stati alcuni passanti.