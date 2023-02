Firenze – I comitati La Firenze per Elly Schlein, Donne per Elly Schlein, Firenze Centro per Elly Schlein organizzano, per giovedì 23 febbraio, un incontro con l‘ex parlamentare e ministro Livia Turco e l’assessore regionale Serena Spinelli al Circolo Arci, piazza dei Ciompi 111, Firenze.

Francesca Torricelli, del comitato La Firenze per Elly Schlein, modererà l’incontro, che potrà essere seguito anche in diretta Facebook sulla pagina Firenze per Elly.