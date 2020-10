Livorno – Un’altra giornata piena di propositi sulla società di calcio. Ma il Livorno rimane ad un passo dal baratro. L’iniziativa più significativa riguarda il presidente del Livorno Calcio Rossano Navarro che si è dimesso dalla presidenza. Ed attraverso una lettera diretta al sindaco della città Luca Salvietti dichiarava di mettere a disposizione del Comune di Livorno la sua quota societaria che corrisponde al 21 per cento del capitale.

Un bel gesto, ma la situazione non cambia. Infatti il sindaco ha risposto che un’Amministrazione Comunale non può, per legge, far parte del Consiglio direttivo di una società di calcio. In serata si è diffusa la “voce” che un industriale sarebbe disposto a rilevare la società. Una “voce” però non supportata da alcun dettaglio se non quello che non sarebbe un industriale livornese. Avrà un fondamento questa voce ? Speriamo. Intanto i giocatori labronici proseguono la preparazione in vista della partita di campionato domenica ad Olbia.