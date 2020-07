Livorno – Un graffio di pipistrello, ricevuto nei giorni scorsi a Milano, è costato a una bambina svedese di 7 anni in viaggio con la familia per motivi turistici la profilassi anti-rabbica. come informa l’Usl Toscana nord ovest, i genitori con la bambina si sono presentati all’Ufficio Igiene e Prevenzione diretto da Claudio Tofanari per richiedere una vaccinazione a seguito dello scontro tra la bimba e un pipistrello avvenuto la settimana scorsa. Il personale ha così disposto una profilassi anti-rabbica alla quale affiancare la somministrazione di immunoglobuline iperimmuni. Il pronto soccorso, diretto da Alessio Bertini, ne ha così chiesto fornitura al Centro Antiveleni di Pavia che, consultando la disponibilità a livello nazionale, ha dato indicazioni al Policlinico Riuniti di Foggia per la spedizione.

La bambina, seppur in ottime condizioni di salute, è stata precauzionalmente tenuta in osservazione nella notte nel reparto di pediatria diretto da Roberto Danieli che ne ha disposto la dimissione questa mattina.