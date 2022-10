Livorno – All’interno di due container frigo carichi di banane, partiti un mese prima da uno scalo portuale dell’Ecuador e arrivati al porto di Livorno, c’erano anche 208 chili di cocaina purissima, imballati in 180 panetti confezionati con nastro isolante e avvolti in uno strato di piombo, tutti accorgimenti utilizzati dai narcos per tutelarsi dai controlli e conservare al meglio le sostanze stupefacenti. La scoperta è avvenuta grazie ai funzionari del reparto antifrode dell’Ufficio delle Dogane e ai militari della Guardia di finanza, nell’ambito di controlli congiunti, diretti dalla procura della città toscana. Sul mercato dello spaccio la sostanza sequestrata, già distrutta all’inceneritore di Arezzo, avrebbe fruttato oltre 60 milioni di euro.

La modalità con cui i narcos avevano spedito il carico di sutpefacenti era quella della spedizione “a grappolo”, come spiegano gli investigatori in una nota. Si tratta di disseminare più contenitori di droga su una stessa nave, fidando nel fatto che i controlli doganali, una volta scoperta una partita, non continuino a controllare il carico. “Ma così non è stato, grazie all’esperienza e alla meticolosità degli approfondimenti svolti”.