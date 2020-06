Livorno – Un uomo di sessanta anni è annegato oggi, davanti allo scoglio della Ballerina a Livorno, forse per un malore. L’uomo aveva deciso di fare il bagno poco dopo le 12, tuffandosi in acqua da solo. Secondo quanto appreso dai soccorritori, il sessantenne sarebbe entrato in mare attraversando la spiaggia libera prospiciente il viale di Antignano. Una volta allontanatosi, non sarebbe più riuscito a tornare a riva. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’Svs di Ardenza con un medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso.