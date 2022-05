Firenze – Nella festa del primo maggio e primo giorno di mostra dell’opera Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo a Palazzo Vecchio, sono stati 2198 i visitatori che hanno ammirato il monumentale dipinto nel Salone dei Cinquecento. Nel dettaglio, di questi 1146 erano residenti entrati gratuitamente grazie alla Domenica metropolitana.

Il numero complessivo è in netta crescita rispetto al primo maggio 2019, quando gli ingressi furono 1705 (+29%, pari a 439 visitatori in più). Gli anni successivi non sono paragonabili perché nel 2020 il museo era chiuso per lockdown e nel 2021 gli ingressi erano ridotti causa contingentamento.

“Nella giornata della Festa del lavoro – commenta il sindaco Dario Nardella – portare a Palazzo Vecchio una delle opere più conosciute e iconiche dell’arte mondiale ma anche con un profondo significato morale e sociale è stata una scelta vincente”. Per vedere l’opera c’è tempo fino al 30 giugno, poi il dipinto tornerà a Milano dove è conservato.