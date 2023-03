Firenze – Lo scrittore Ian McEwan in visita alla Galleria degli Uffizi. Il romanziere vincitore del Booker Prize, a Firenze per presentare il suo ultimo lavoro ‘Lezioni’ (Einaudi) nell’ambito di un evento de ‘La Città dei lettori’, in compagnia della moglie Annalena McAfee ha trascorso circa due ore e mezzo nel celebre museo fiorentino, dove non era mai stato fino ad oggi. In particolare, Mc Ewan ha apprezzato i dipinti di Botticelli, soprattutto il piccolo S.Agostino nella sala della Venere, la sala delle Carte Geografiche e i capolavori di Leonardo da Vinci.