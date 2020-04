Firenze – “Il mondo dello sport toscano non è solo e non sarà lasciato solo. Questa durissima emergenza sanitaria non ha bloccato solo le grandi ribalte, ma ha costretto allo stop tutto il movimento sportivo e soprattutto quello che coinvolge tantissimi bambini, ragazzi e le loro famiglie. La Regione è in campo per fronteggiare questo momento e per sostenere, quando sarà il momento, la ripresa delle attività”.

L’assessora al diritto alla salute e allo sport, Stefania Saccardi, ha riaffermato così – in una videoconferenza con il presidente regionale del Coni, Salvatore Sanzo, il responsabile sport di Anci Toscana, Damiano Sforzi, e il presidente dell’Osservatorio regionale per lo sport, Riccardo Burresi – l’impegno del governo regionale a fianco delle società sportive toscane.

“Stiamo verificando, insieme all’assessore al bilancio Bugli, ulteriori disponibilità di bilancio: è chiaro – puntualizza Saccardi – che dovremo rimodulare il fondo da 800mila euro per le manifestazioni sportive del 2020, segnato ormai dall’emergenza coronavirus, e valutare anche le modalità più appropriate di utilizzazione delle risorse previste per l’impiantistica sportiva . E’ una riflessione che condurremo in stretto rapporto con i Comuni e con il Coni”.

“Voglio ringraziare l’assessora Saccardi – sono le parole di Salvatore Sanzo – per la sensibilità dimostrata verso il nostro mondo, quello dello sport. L’auspicio è che il governo regionale riesca a trovare le risorse utili a contenere il più possibile le enormi difficoltà in cui si trovano già oggi le associazione e società sportive, senza alcuna distinzione: dal calcio, al nuoto, alla canoa. Mentre combattiamo il virus, le utenze continuano ad andare avanti, i ricavi sono azzerati e i nostri lavoratori non percepiscono un euro. Settembre non è poi così lontano e dobbiamo riprogrammare: le Federazioni e gli Enti di promozione stanno facendo, tutte, la loro parte, lo Stato anche, ma dobbiamo chiedere di più. E&rs quo; fondamentale che anche la Regione si impegni per sostenere la ripartenza. L’incontro di oggi è certamente un buon segnale”.

“Ringrazio la Regione Toscana e il Coni – dichiara Damiano Sforzi – per gli impegni presi a sostegno dello sport. In questo momento di grave difficoltà per il mondo dello sport è fondamentale sostenere economicamente le nostre società sportive, in particolare quelle che gestiscono i nostri impianti sportivi, le quali, a fronte di una sospensione dell’attività, continuano a vedere maturare i costi derivanti dalla gestione, dalle utenze e dalle manutenzioni. Anci e i Comuni sono a disposizione per rendere concreti il più rapidamente possibile gli aiuti necessari affinché le attività motorie e sportive possano riprendere quanto prima”.