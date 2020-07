Firenze – Il cinema all’aperto è ripartito e nuove arene si stanno via via aggiungendo, a ritessere quella socialità che chi ama la magia del grande schermo conosce bene. Il cinema Stensen sospende la programmazione online e dà appuntamento all’Arena di Marte con:

– il premio Oscar, nonché Palma d’oro, nonché tantissimi altri premi Parasite (l’11)

– i restauri, non solo di Fellini (8e1/2 il 15, Amarcord il 22), ma anche Crash di Cronenberg (il 10) e Caravaggio di Jarman (il 19)

– i film di Agnès Varda, tutti in versione originale francese e sottotitoli italiani, a partire dalle gigantografie a cielo aperto di Visages Villages (il 13) al ritratto, tra vanitas vanitatum e ricerca di senso, di Cléo dalle 5 alle 7 (il 20), a Daguerréotypes, microcosmo sociologico di rue Daguerre dal civico 70 al 90 (il 27)

– il nostro Antropocene sull’ambiente (il 20) e il film su cui ci siamo lasciati questa stagione Marie Curie (il 16)

– il Mandela Day (il 18) con Che fare quando il mondo è in fiamme? sulle proteste che già scossero gli Stati Uniti nel 2017 dopo una serie di uccisioni di afroamericani.

A Villa Bardini, dove ogni giorno della settimana è… un programma, ricordiamo che il giovedì è riservato alle famiglie (stasera con la Principessa Mononoke), che domenica sarà ospite Ginevra Elkann nella veste di regista di Magari e che mercoledì prossimo iniziano le serate letterarie in collaborazione con La città dei lettori.

Al Teatro Romano di Fiesole, inoltre, si prospetta un agosto pieno di emozioni musicali, risate liberatorie, grandi attori e registi. Con un omaggio a Wes Anderson e Bill Murray e con una finestra su Jodorowsky e lo yoga, che integra nella rassegna Stensen d’Estate (quest’anno di ben 3 settimane) il Cinema dell’Anima delle edizioni precedenti.

Ce n’è per tutti i gusti. Il calendario completo di tutte le arene lo trovate qui.

ARENA MARTE GRANDE (ore 21.30)

Piazza Enrico Berlinguer

LUGLIO

GIO 9 Dopo il matrimonio di Bart Freundlich, ‘110

VEN 10 Joker di Todd Philips, ‘122

SAB 11 Parasite di Bong Joon-ho ‘132

DOM 12 1917 di Sam Mendes, ‘110

LUN 13 Matthias & Maxime di Xavier Dolan, ‘119

MAR 14 Dowton Abbey di Michael Engler, ‘122

MER 15 Favolacce di Fabio e Damiano D’innocenzo, ’98

GIO 16 L’ufficiale e la spia di Roman Polanski, ‘126

VEN 17 I miserabili di Ladj Ly, 100′

SAB 18 La belle Epoque di Nicolas Bedos,110′

DOM 19 Piccole Donne di Greta Gerwig, 135′

LUN 20 Antropocene di Jennifer Baichwal,Edward Burtynsky, 87′

MAR 21 Gli anni più belli di Gabriele Muccino, 129′

MER 22 C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, 161’ – vo sott ita

GIO 23 Dopo il matrimonio di Bart Freundlich, 110′

VEN 24 Un giorno di pioggia a NewYork di Woody Allen, 92′

SAB 25 La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, 118′

DOM 26 Hammamet di Gianni Amelio, 126′

LUN 27 Cena con Delitto di Rian Johnson, 131′

MAR 28 Odio l’estate di Massimo Venier, 110′

MER 29 Sorry, we missed you di Ken Loach, 100′

GIO 30 Tornare di Cristina Comencini, 107′

VEN 31 De Andre e P.F.M: il concerto ritrovato di Walter Veltroni, 90′

ARENA MARTE PICCOLA (ore 21.45)

Piazza Enrico Berlinguer

LUGLIO

GIO 9 Il Mistero Henri Pick di Rémi Bezançon, ‘100

VEN 10 Crash di David Cronenberg, ’98

SAB 11 Figli di Giuseppe Bonito, 97’

DOM 12 Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipriani, ‘101

LUN 13 Visages Villages di JR, Agnès Varda, ’90 – vo sott ita

MAR 14 Yuli – Danza e Libertà di Icìar Bollaìn, ‘109

MER 15 8 e 1/2 di Federico Fellini, ‘138

GIO 16 Marie Curie di Marie Noelle, ’95

VEN 17 Sorry, we missed you di Ken Loach, 100′

SAB 18 Che fare quando il mondo è in fiamme? di Roberto Minervini, 123’

DOM 19 Caravaggio di Derek Jarman, ’90 – vo sott ita

LUN 20 Cléo dalle 5 alle 7 di Agnès Varda, ’85 – vo sott ita

MAR 21 Alice e il Sindaco di Nicolas Pariser, ‘103

MER 22 Amarcord di Federico Fellini, ‘127

GIO 23 Doppio Sospetto di Olivier Masset-Depasse, ’97

VEN 24 Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma, 120’

SAB 25 1917 di Sam Mendes, ‘110

DOM 26 La Belle Epoque di Nicolas Bedos, ‘110

LUN 27 Daguerréotypes di Agnès Varda, ’80 – vo sott ita

MAR 28 Joker di Todd Phillips, ‘122

MER 29 Marie Curie di Marie Noelle, ’95

GIO 30 Marianne & Leonard. Parole d’amore di Nick Broomfield, ’97 – vo sott ita

VEN 31 Matthias & Maxime di Xavier Dolan, ‘119