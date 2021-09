Firenze – L’apertura della nuova stagione dell’Odeon sarà Giovedì 16 Settembre , con un grande kolossal d’autore, uno dei film più attesi dell’anno, DUNE, evento speciale della 78esima Mostra del Cinema di Venezia.

Il film diretto da Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049), Dune è il nuovo adattamento in due parti del romanzo fantascientifico di Frank Herbert già portato sullo schermo da David Lynch nel 1984. Il film ambientato in un lontano futuro, controllato da un impero interstellare, nel quale vige una sorta di feudalesimo e ogni feudo è governato da una casa nobiliare. Racconta la storia del giovane Paul (Thimothée Chalamet), rampollo della casata degli Atreides, che si trasferisce sull’inospitale pianeta Arrakis, noto come Dune, insieme al padre, il Duca Leto (Oscar Isaac), alla madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson) e alcuni consiglieri. Leto ha preso in gestione il pianeta nella speranza di scovare un posto sicuro, adatto alla sua famiglia e alla sua comunità. Dune, però, è sotto il mirino di tutte le forze dell’universo, decise a ottenerne il suo dominio per una rarità che cresce solo sul suo suolo. Si tratta di una preziosa risorsa, esistente solo qui, che permette a chi la possiede di sbloccare il più grande potenziale umano; infatti, chi assume questa spezia può viaggiare nello spazio, ottenere capacità sovrumane e può vivere più a lungo. L’estrazione di questa materia prima, però, non è ostacolata soltanto dai vari nemici di Leto, che cercheranno di tendergli più di una trappola, ma anche da enormi vermi della sabbia e dai Fremen, popolo nativo di Dune, che abita i deserti più profondi del pianeta. Inoltre, il controllo esclusivo di questa materia prima scatenerà una vera e propria guerra, ma solo chi riuscirà a superare le proprie paure e a sopravvivere su Dune potrà ottenete la sostanza più ambita dell’universo. Il giovane Paul, ignaro del suo destino, si ritroverà al centro di questo scontro, nel corso del quale compirà grandi gesta.

DUNE (USA, 155′) – Un film di Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Mamoa, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Charlotte Rampling

Versione originale con sottotitoli in italiano | Original version with Italian subtitles

Giovedì 16 Settembre: 18 – 21 | September Thursday 16: 6 – 9 pm

Venerdì 17 Settembre: 18 – 21 | September Friday 17: 6 – 9 pm

Sabato 18 Settembre: 18 – 21 | September Saturday 18: 6 – 9 pm

Domenica 19 Settembre: 18 – 21 | September Sunday 19: 6 – 9 pm

Mercoledì 22 Settembre: 18 – 21 | September Wednesday 22: 6 – 9 pm

Sabato 25 Settembre: 18 – 21 | September Saturday 25: 6 – 9 pm

Domenica 26 Settembre: 15.30 – 18.30 | September Sunday 26: 3.30 – 6.30 pm