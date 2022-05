Firenze – Scrittrice, politica, giornalista. Figura centrale della Resistenza italiana, oltre che tra i fondatori del quotidiano La Repubblica. Questa era Miriam Mafai, di cui quest’anno ricorre il decennale della scomparsa. In omaggio alla grande donna e alla sua attività letteraria giovedì 12 maggio alle 18.00 presso l’Accademia di Belle Arti (via Ricasoli 66) la giornalista e figlia della Mafai Sara Scalia, insieme ad Annalisa Cuzzocrea e al direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze Carlo Sisi, presenteranno la nuova edizione di “Pane nero” (Rizzoli), contributo essenziale per comprendere il ruolo delle donne durante la Seconda guerra mondiale e la questione femminile in Italia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito de La città dei lettori, progetto della Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS diretto da Gabriele Ametrano, e in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Firenze (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Quando la sera del 10 giugno 1940 Mussolini annunciò all’Italia l’entrata in guerra, nessuno poteva prevedere ciò a cui si stava andando incontro. Quello che doveva essere un “conflitto lampo” durò invece cinque lunghissimi anni, durante i quali le donne assunsero un ruolo di primo piano, combattendo contro la fame, le bombe e la fatica di una guerra interminabile. Con la forza evocativa di un maestro neorealista, Miriam Mafai ricostruisce la vita quotidiana di questo esercito femminile, raccontando un’epopea che ha come scenario le città bombardate e le campagne percorse dalle fanterie di tutti gli eserciti e per protagoniste le donne, diventate capofamiglia e uniche vincitrici di un conflitto perduto.

Foto: Miriam Mafai