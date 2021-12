Firenze – COB Compagnia Opus Ballet con la direzione artistica di Rosanna Brocanello, presenta, in prima nazionale, giovedì 16 dicembre (ore 21, in replica il 17 dicembre), al Teatro Rifredi di Firenze, lo spettacolo Il Labirinto, il Mito di Arianna e il Minotauro, con le coreografie e la regia di Arianna Benedetti.

L’Opus Ballet torna in scena con una nuova sorprendente produzione che ripercorre il mito del labirinto in uno spazio interamente composto di specchi, simbolo di un viaggio mentale e spirituale per ritrovare se stessi. Il nuovo lavoro diretto da Arianna Benedetti nasce dal racconto di Friedrich Dürrenmatt dove i personaggi percorrono, attraverso le proprie immagini riflesse, un viaggio caotico a ritmi frenetici e morbidi, incontrando la bestia, la fanciulla, il tormento, la paura, l’amore, l’ironia, la gioia, la malinconia. Un viaggio accompagnato dalle dolci e vibranti musiche di Massimo Buffetti, arricchite da citazioni da Monteverdi, Pergolesi e Oake, che fa immergere lo spettatore e gli stessi ballerini nel proprio labirinto. I quattro protagonisti, il Minotauro, Arianna, Teseo e il Filo, rappresentano diversi riflessi della stessa persona e quindi diversi aspetti di essa, ognuno con le proprie peculiari caratteristiche. La narrazione avviene attraverso dinamiche minimali, stimolando emotività, intrecci e creatività individuale dando un proprio carattere ad ogni singolo personaggio. Un rapporto non casuale con la musica che stimola la sensibilità degli interpreti con azioni e reazioni ed immagini di libertà, se non di improvvisazione; una danza condivisa con particolari e molteplici sfumature di una gestualità elegante.

Arianna Benedetti

Nata a Baden in Svizzera, danza nella compagnia “Opus Ballet” di Rosanna Brocanello.

Forma un proprio gruppo di ricerca e sperimentazione coreografica denominato “Antitesi” a Livorno per la quale opera come coreografa, danzatrice ed insegnante.

Docente e membro della giuria allo Stage e Concorso in Israele presso la “Bommer Academy”.

Docente di laboratori di contaminazione di linguaggi della danza contemporanea come Dance Hub di Giada Ferrone, The Rock Center For Dance Las Vegas, XXMT Academy Escuela Santo Domingo, Compagnia Nazionale di Danza Contemporanea di Santo Domingo, Compagnia di danza del musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, Coreographic Dance – La composizione coreografica dal solo al gruppo presso la Fonderia Nazionale della Danza Aterballetto.

Firma diverse produzioni per le seguenti compagnie: Junior BDT diretta da Cristina Bozzolini: Lorenzo Il Magnifico e Terra Del Rimorso con la regia di Angelo Savelli Nuovo Balletto di Toscana diretta da Cristina Bozzolini: Pulcinella, uno di noi, per il quale vince il Bando Siae Per Chi Crea 2018 Antitesi-BDT diretta da Arianna Benedetti: Maschere, Me-Em, Peter Pan, Le Voyage

COB Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello: Otello

Dance Company Gauthier Stuttgart diretta da Eric Gauthier: Labirinto

Maggio Danza del Teatro Comunale di Firenze: Angue

FLODANCE 2.0 diretta da Marga Nativo: Preghiera, con la regia di Cristina Pezzoli per l’opera Don Giovanni.

Docente di corsi di formazione professionale presso la Scuola del Balletto di Toscana diretta da Cristina Bozzolini, Centro Opus Ballet diretto da Rosanna Brocanello e Daniel Tinazzi e Florence Dance Center diretta da Marga Nativo, Ateneo della danza diretta da Marco Batti.