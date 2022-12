Firenze – L’Orchestra della Toscana aprirà come di tradizione l’anno al Teatro Verdi a Firenze, con il concerto dell’1 gennaio alle 17. In programma musiche dalle grandi opere di Giuseppe Verdi, Amilcare Ponchielli e Giacomo Puccini: Vespri siciliani, Macbeth, Manon Lescaut, Tosca, Bohème. Sul podio, Gianluca Marcianò, fama internazionale, originario di Lerici (La Spezia). A lui si deve la nascita del Festival Suoni dal Golfo, ribattezzata Lerici Music Festival nel 2020, di cui è direttore artistico.

Con lui ci sarà la soprano Viktorija Miškūnaitė, nata nel 1983 in Lituania, premiata con due Golden Cross of the Stage, uno dei premi teatrali più prestigiosi nel suo paese d’origine, nominata per due volte “Cantante lirica dell’anno”, dal Lithuanian National Opera and Ballet Theatre.

Sul palco co lei il tenore calabrese Leonardo Caimi, talento riconosciuto, che si è imposto come uno dei tenori più applauditi della sua generazione, invitato in prestigiosi teatri d’opera e festival dalla Royal Opera House Covent Garden al Teatro alla Scala.