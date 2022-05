Firenze – Arriva il grande caldo, arrivano loro, le zanzare. Riparte la lotta a queste indomite divoratrici di sangue con la disinfestazione che dovrebbe limitare la loro presenza nelle aree pubbliche comunali. E’ stata l’assessora all’ambiente Cecila Del Re a rispondere a un question time proposto dal presidente della commissione Ambiente, vivibilità urbana e mobilità Leonardo Calistri in consiglio comunale. L’attività di Alia è già rirpesa e andrà avanti fino a settembre-ottobre. Tuttavia, il 70% dei focolai che insistono sul territorio cittadino sono su aree private, non raggiungibili dal servizio Comunale. Da ciò l’evidente necessità di una sensibilizzazione dei cittadini sul tema.

“Come ha spiegato l’assessora Del Re il Comune, in accordo con Asl e Alia, ha approvato un’ordinanza con la quale sono state precisate le regole di condotta nelle aree private, produttive e non, e le sanzioni in caso di non ottemperanza – dice Calistri – grazie ad una convenzione con l’Università La Sapienza di Roma, è possibile scaricare l’APP ‘mosquito alert’ con la quale i cittadini potranno segnalare la presenza di zanzare inviando una foto dell’insetto o della puntura. I dati vengono riversati su mappa ed utilizzati per individuare l’arrivo di nuove specie e tarare gli interventi di contenimento. Attraverso la APP è possibile sensibilizzare, formare ed informare la cittadinanza sul problema delle zanzare, acquisire mappe spaziali e focalizzare gli interventi per la disinfestazione”.

“È un tema delicato e sensibile, soprattutto quando è caldo. Non è facile tenere sotto controllo il problema delle zanzare ma occorre sensibilizzare i privati. Ci auguriamo che la nuova APP possa essere utile – ha concluso il presidente della Commissione Ambiente – per contenere, con l’aiuto dei cittadini, la presenza di zanzare su tutto il territorio”.