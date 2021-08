Campi Bisenzio – Trentasette persone denunciate, di cui 28 italiani e 9 stranieri, e multe per un totale di 72mila euro. E’ questo ad ora il bilancio delle indagini messe in atto dai carabinieri forestali che riguardano una lottizzazione presunta abusiva avvenuta su di un terreno nel comune di Campi Bisenzio nell’area fiorentina. Gli accertamenti svolti dai militari avrebbero portato ad accertare che l’area configura una zona sottoposta a protezione speciale per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dove sarebbero state realizzate lottizzazioni in vista della costruzione abusiva di villette.

Come spiegato dai forestali, i lavori erano già partiti, realizzando parte della viabilità e svolgendo attività di movimento di terra. Le aree su cui si sarebbero svolti i lavori non autorizzati, precisano i militari, rientrano tra l’altro all’interno della destinazione urbanistica “Cassa di espansione idraulica”, classificaizone che dovrebbe interdire la realizzaizone di qualunque tipo di manufatto, oltre a vietare l’alterazione dell’assetto morfologico dei terreni e ogni intervento che possa impedire il regolare afflusso e deflusso delle acque. Gli indagati sono accusati tutti di lottizzazione abusiva.