Lucca – Il premio Gran Maestro del Fumetto, sorta di “Oscar alla Carriera” conferito da Lucca Comics & Games (e nel corso degli anni, assegnato ad autori quali Leji Matsumoto, Albert Uderzo, Alfredo Castelli, Gipi, Silver) è stato assegnato a Lorenzo Mattotti. E così, nell’ambito della collaborazione tra Ministero della Cultura, Galleria degli Uffizi e Lucca Comics & Games, la mostra “Fumetti nei musei | Gli autoritratti degli Uffizi” a cura di Mattia Morandi e Chiara Palmieri – esposta in anteprima durante l’edizione 2021 del Festival – si arricchisce di un nuovo, prezioso pezzo unico; che, come gli altri 52 autoritratti che la compongono, andrà poi ad ampliare la collezione delle Gallerie degli Uffizi.

Non solo:A consegnare ieri sera il premio “Gran Maestro del fumetto di Lucca Comics & Games” è stato lo stesso direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt nel corso della cerimonia ufficiale dei Lucca Comics & Games Awards.

“Con questa inedita, innovativa alleanza tra gli Uffizi e Lucca Comics & Games, una delle manifestazioni del fumetto più importanti al mondo, l’obiettivo è ribadire un concetto chiave: la cultura è pop e deve raggiungere con efficacia quante più persone possibili. L’accordo che abbiamo stipulato è il primo del suo genere al mondo: sono convinto che darà vita a grandi risultati e farà da apripista a tanti altri ‘crossover’ fruttiferi di idee, creatività e spunti per il futuro”, commenta il direttore degli Uffizi Eike Schmidt

LORENZO MATTOTTI – BIOGRAFIA Lorenzo Mattotti vive e lavora a Parigi. Esordisce alla fine degli anni 70 come autore di fumetti e nei pri-mi anni 0 fonda con altri disegnatori il gruppo alvoline. Nel 1 realizza “Fuoc i , c e vincerà impor-tanti premi internazionali. Con “Incidenti , “Signor Spartaco , “Doctor Nefasto , “L’uomo alla finestra e molti altri libri fino a “Stigmate , edito in Italia da Einaudi, il lavoro di Mattotti si evolve secondo una co-stante di grande coerenza, ma nel segno eclettico di chi sceglie sempre di provarsi nel nuovo. Oggi i suoi libri e i suoi disegni sono pubblicati in tutto il mondo. Si occupa anche di illustrazioni per ma-nifesti, pubblicità, riviste di moda e design, e a illustrato libri per l’infanzia come “Eugenio , Grand Prix Bratislava ’ 3.