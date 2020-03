Lucca – Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, colto ieri, lunedì 9 marzo, da sintomi influenzali, è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone cui è stato sottoposto. Lo rende noto il Comune spiegando che il primo cittadino “è stato colto nella giornata di ieri, lunedì 9 marzo, da sintomi influenzali. Sottoposto da personale Asl al tampone, è risultato positivo al coronavirus Covid-19”. Il sindaco, si legge nella nota, “è in buone condizioni di salute e si trova presso il suo domicilio seguito da personale medico”. Per precauzione, la quarantena è estesa a tutta la giunta e anche al suo staff.