Lucca – Al via la quinta edizione della Disfida della Libertà, la competizione di tiro con la balestra antica da banco organizzata dalle Contrade San Paolino e inserita nelle celebrazioni della Festa della Libertà: il tradizionale appuntamento che ricorda il momento in cui, nell’aprile del 1369, il popolo lucchese ritrovò, ad opera dell’imperatore Carlo IV di Boemia, l’agognata indipendenza dopo 40 anni di dominazione straniera.

Fra le principali ricorrenze civiche della città, la Festa della Libertà quest’anno non si limiterà al giorno della domenica dopo Pasqua, ma si estenderà da martedì 11 fino a domenica 16 aprile, quando raggiungerà il suo culmine con la Disfida della Libertà.

Dalla mattina di domenica 16 aprile, un totale di 9 compagnie di balestrieri da tutto il territorio nazionale – Prarostino (To), Ventimiglia, Chioggia, Terra del Sole, Norcia, Assisi, Gualdo Tadino, Amelia, Iglesias – insieme a figuranti e musici, riempiranno il centro storico della città di Lucca per far rivivere usanze e tradizioni medievali. Compagnie che saranno ospiti delle Contrade San Paolino, associazione lucchese nata nel 1991 con l’obiettivo di rievocare le origini e la storia di Lucca durante il Medioevo, con particolare riferimento al periodo di fine XIV secolo.

Si parte la mattina di domenica 16 aprile alle 10 con il ritrovo dei balestrieri delle 10 compagnie alla ex Caserma Lorenzini in corso Garibaldi, seguito alle 10,15 dal sorteggio dei pancacci. Quindi, l’inizio dei tiri di prova nel campo allestito nella piazza d’Armi della ex Caserma Lorenzini, che termineranno alle 12.

Parallelamente, alle 9,45 partirà il corteo a cura dei gruppi storici con ritrovo in piazza San Michele. Una parte dei balestrieri delle Contrade San Paolino insieme a tamburini e figuranti, si muoverà verso piazza San Michele per incontrarsi con gli sbandieratori di Sant’Anna. All’incrocio fra via Fillungo, via Roma e via Cenami si uniranno quindi alle compagnie dei balestrieri in un unico corteo verso il duomo di San Martino.

Al via alle 10,30 le Celebrazioni della Libertà, con la santa messa in cattedrale e la cerimonia di nomina dei gonfalonieri e dei terzieri che coinvolgerà le compagnie, seguita dall’esibizione di tutti i tamburini. Da San Martino, alle 12,30 il gruppo delle Contrade San Paolino si ritroverà nella propria sede – in Casermetta San Paolino – per il pranzo conviviale offerto dall’associazione, che sarà aperto anche ai balestrieri delle compagnie ospiti.

Alle 15 il ritrovo nella piazza d’Armi della ex Caserma Lorenzini per lettura del bando che annuncerà l’inizio della Disfida della Libertà, seguito da una breve esibizione dei tamburini delle Contrade San Paolino. La gara sarà aperta al pubblico che potrà accedere nella ex caserma dalla porta d’ingresso di piazza San Romano, resa transitabile per l’occasione.

La competizione si svolgerà in abito storico dalle 15,30 alle 17,30, e si articolerà in due momenti: una prima gara a squadre composte da 5 tiratori, seguita da una gara individuale al corniolo. In conclusione le premiazioni per mano di un rappresentante dell’amministrazione comunale e lo spettacolo dei tamburini delle Contrade San Paolino.

L’associazione lucchese è stata impegnata inoltre questa mattina (14 aprile) all’interno del Baluardo di san Colombano con alcune classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado. I ragazzi hanno partecipato a un percorso didattico di circa due ore ripercorrendo la storia di Lucca, dalla sua nascita fino alla realizzazione della cinta muraria nel XVI secolo. Al loro stand, figuranti, balestrieri e tamburini delle Contrade San Paolino hanno parlato agli studenti dell’associazione lucchese focalizzandosi sul suo periodo di interesse, attraversato dalla figura di Castruccio Castracani.

La quinta edizione della Disfida della Libertà è organizzata dalle Contrade San Paolino con il patrocinio del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con il sostegno di Litab (Lega italiana tiro alla balestra) e Csen (Centro sportivo educativo nazionale). L’evento può fregiarsi del titolo di Manifestazione Storica della Regione Toscana.

Le Contrade San Paolino sono anche su Facebook (Contrade San Paolino) e Instagram (Consanpaolino). Per maggiori informazioni e conoscere il calendario completo degli eventi in programma per il 2023 delle Contrade San Paolino, è possibile visitare il sito www.consanpaolino.org.

L’associazione. Nata a Lucca il 27 febbraio 1991come Terziere San Paolino, l’associazione diventa operativa con il nome Contrade San Paolino dal 1994. Il suo obiettivo è rievocare le origini e la storia di Lucca durante il Medioevo, con riferimento al periodo di fine XIV secolo.

Il programma della Disfida della Libertà

Alle 10 ritrovo alla ex Caserma Lorenzini in Corso Garibaldi

Alle 10,15 sorteggio dei pancacci ed inizio tiri di prova

Alle 12 fine tiri di prova

Alle 12,30 pranzo conviviale offerto dalle Contrade San Paolino alla Casermetta San Paolino

Alle 15 ritrovo nella piazza d’Armi della ex Caserma Lorenzini per lettura del bando e breve

esibizione dei tamburini delle Contrade San Paolino

Alle 15,30 inizio delle gare

Alle 17,30 fine delle gare

Alle 17,45 premiazioni e saluti