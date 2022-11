Lucca – Nonostante il maltempo, Lucca ha teso la sua treccia bianca e rossa da record lungo tutti i 4,2 km delle sue mura. La città ha voluto sottolineare così la Giornata del 25 novembre, con l’appuntamento dal titolo ‘Lucca si intreccia contro la violenza sulle donne’, che ha visto impegnate 600 persone, come spiegano i promotori. L’iniziativa è stata presa a cura di Croce Verde Lucca, Auser Filo d’Argento Lucca e Centro Antiviolenza Luna, con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il geometra Marino Lippi ha misurato la treccia, è stata verbalizzata dall’avvocato Roberto Barsanti. “Ringrazio tutte le persone che hanno sfidato la pioggia per lanciare un messaggio così importante – commenta Daniele Massimo Borella, presidente della Croce Verde di Lucca – grazie alle associazioni, alle istituzioni, alle scuole e a tutte le realtà del territorio che hanno partecipato in maniera fattiva a questo evento. Bellissimo vedere tante persone di tutte le età unite per sensibilizzare, educare le nuove generazioni e lanciare un messaggio forte e chiaro: non c’è spazio per la violenza sulle donne”.