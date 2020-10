Firenze – Posticipo ad oggi giovedì Pro Patria-Lucchese del girone A della serie C. Una trasferta disastrosa. La Lucchese è tornata da Busto Arsizio duramente sconfitta. La Pro Patria ha dominato la partita e vinto con tre gol realizzati prima da Parker (18’), poi da Lombardoni (27’) ed infine ancora da Parker.

Il risultato numero esprime da solo la differenza dei valori in campo tra le due squadre. Per una Lucchese evanescente e con tanti problemi questa è stata la quarta sconfitta consecutiva. E’ ultima in classifica con un solo punto. Rischia di tornare in serie D dalla quale è arrivata quest’anno.

E’ una squadra, insomma, con l’acqua alla gola proprio come l’Arezzo nel girone B. Nell’ultima partita gli aretini hanno incassato ben cinque reti dal Padova. E’ ultimo in classifica con un solo punto ed al momento nulla è servito il cambio dell’allenatore.

Lucchese ed Arezzo sono due squadre molto importanti nella storia del calcio in Toscana. Il campionato della serie C è soltanto alla settima giornata, ma vista la situazione la dirigenza di queste due società dovrebbe tentare subito con qualche intervento un’inversione di marcia.

In una critica e delicata situazione si trova anche il Livorno per gravi inadempienze societarie. Questa instabile e pericolosa situazione si riflette anche sulla squadra che si avvale di un numero di giocatori limitato risente anche la squadra che domenica scorsa è stata sconfitto in casa dal Novara.

La Pistoiese galleggia, va avanti con alti e bassi, ma senza problemi. Le altre toscana Carrarese, Pontedera e il sorprendente Grosseto volano molto in alto. Sono nell’ombra della capolista Pro Vercelli.

Infine il giudice ha squalificato per una giornata il calciatore Lorenzo Pasciuti (Carrarese); squalificato per due giornate Caemine Baglioni allenatore dlla Pro Sesto.(

CLASSIFICA (girone A)

Pro Vercelli p.13; Grosseto p. 12 Carrarese p. 12; Pontedera p.12; Renate p.12; Novara p. 12; Pro Patria p. 12; Lecco p. 11; Pergolettese p. 8; Juventus p. 7; Alessandria p.7; Pro Sesto p. 7;Como p.6; Pro Patria p.6; Pistoiese p.6; Piacenza p.5; Albinoleffe p. 5; Giana Erminio p.4; Livorno p.3; Olbia p. 3; Lucchese p. 1.

—————————–.

——————–

SABATO 24 : Giana-Como ore 20,45.

DOMENICA 25 : Olbia-P ro Vercellli ore 12,30; Lucchese-Juventus ore 15; Grosseto-Albinoleffe ore 15; Alessandria-Pontedera ore 15; Pistoiese-Pro Sesto ore 15; Pergolettese-Pro Patria ore 17,30; Novara-Carrarese ore 17¸; Giana-Como, ore 17,30; Renate-Livorno ore 15.

GIRONE B : Matelica-Arezzo ore 17,30.

———————————-

Mercoledi 28 : Juventus-Como ore 16,30; Livorno-Novara ore 18; mercoledì 4 novembre: Livorno-Juventus ore 21,15.

SABATO 31 Arezzo-Triestina (Girone B); Pro Vercelli-Giana (Girone A).