Montecarlo (Lucca) – Un’esplosione, poi il crollo. E’ quanto è successo in un’abitazione a due piani, nella campagna di Montecarlo in provincia di Lucca, stamattina verso le 11.30. Le ipotesi per ora collegherebbero il sinistro a una bombola di gas.

I feriti per ora sono cinque, mentre c’è anche un disperso. Una donna ancora sepolta sotto le macerie è in contatto con i vigili del fuoco che stanno cercando di raggiungerla. Un uomo, estratto vivo dalle macerie dellabitazione, è in ospedale a Pisa in codice rosso. Gli altri 4 feriti non sono in pericolo di vita: si tratta di una donna con sospetta frattura al polso, dei suoi due figli di 9 e 12 anni che hanno riportato escoriazioni e contusioni, mentre una quarta persona avrebbe riportato un trauma toracico. Si tratterebbe di vicini di casa. Al bilancio, risulterebbe ancora disperso un altro uomo. Dopo l’esplosione, sono partite le chiamate: sono giunti i vigili urbani, i vigili del fuoco e il 118. Il 118 che ha allertato anche l’elisoccorso.