Firenze online – 12 e 13 dicembre – Se il 2020 non ci permette di stare insieme, Lucia Festival torna alla radio e vi invita all’ascolto! Il festival internazionale dedicato al meglio delle produzioni radiofoniche e podcast va On Air e Online il 12 e 13 dicembre 2020 . Da Firenze, in diretta streaming da Manifattura Tabacchi e in ascolto su luciafestival.org: due giorni di talk live, sessioni guidate di ascolto, curiosità e backstage di produzioni audio da tutto il mondo. Suoni, parole, realtà e fiction, storia e presente, tradizione e sperimentazione per celebrare l’arte di raccontare senza immagini. Il programma è online, su luciafestival.org