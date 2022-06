Luigi Fanciulli (grossetano, di Monte Argentario) è stato confermato all’unanimità Segretario della FAP Acli Toscana, sindacato di Anziani e pensionati, che ha tenuto di recente ad Arezzo il proprio Congresso regionale. Vice Segretari sono Sergio Parrini di Firenze e Carla Rapini di Arezzo.

L’elezione è avvenuta nel corso della prima riunione del Comitato regionale, alla presenza, tra gli altri, di Paolo Formelli della Segreteria nazionale e del Presidente regionale Acli Giacomo Martelli e dei vice presidenti Acli Piercarlo Pennacchini ed Elena Pampana.

La Fap Acli della Toscana ha circa 14.500 iscritti ed è una delle prime strutture regionali di questo sindacato pensionati che è diffuso sul territorio nazionale.

Nell’iniziare il suo secondo mandato, Fanciulli ha sottolineato che in questo difficile momento economico ,con l’inflazione che sta crescendo la Fap Acli Toscana è impegnata a difendere il potere d’acquisto delle pensioni e particolarmente di quelle più basse. Inoltre, ha aggiunto “richiederemo provvedimenti per contrastare il caro bollette e seguiremo con attenzione gli interventi della Regione per il contrasto alla povertà”.

“Oltre alla funzione specificamente sindacale –rileva Fanciulli – intendiamo valorizzare anche quella di assistenza e consulenza sulle problematiche previdenziali e fiscali in sinergia con il Patronato Acli e con le Acli servicei ”. E spiega che “non meno importante l’aspetto associativo che prevede iniziative culturali e del tempo libero . Tra queste un progetto per la valorizzazione della memoria storica”.

Luigi Fanciulli già dirigente delle Acli e del Patronato Acli. è stato anche per 10 anni Assessore al Comune di Monte Argentario e per due mandati segretario provinciale della FAP ACLI di Grosseto prima di divenire Segretario regionale nel 2018.

Il nuovo Comitato regionale eletto dal Congresso è così composto : Cavellini Marco, Chini Angiolo, Della Zoppa Riccardo. Fanciulli Luigi, Formelli Paolo, Gradi Paolo Alberto, Macerata Marco Maria, Morelli Ester, Parenti Gabriele, Parrini Sergio, Prosperi Nadia, Rapini Carla, Rinaldi Lazzerini Ademaro.