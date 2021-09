Firenze – Luigina Mortari, docente ordinaria di pedagogia generale e sociale presso l’Università di Verona, è stata nominata nei giorni scorsi dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, Presidente del Consiglio di amministrazione di INDIRE, braccio destro di Firenze Fiera nella programmazione di FIERA DIDACTA ITALIA.

Luigina Mortari entrerà a far parte del Comitato Organizzatore della manifestazione, composto insieme a Indire, dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero dell’Università e Ricerca, dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze, dalla Camera di Commercio di Firenze, da Unioncamere, Didacta International, ITKAM e da Destination Florence Convention & Visitors Bureau.

La quinta edizione della mostra, dopo l’edizione on line del marzo scorso – chiusa con, al suo attivo, 668 eventi totali tra seminari, convegni, webinar, workshop immersivi e 16.000 ore formative erogate ai docenti – si svolgerà in presenza alla Fortezza da Basso dal 10 al 12 marzo 2022.

“Nel rivolgere i nostri più sentiti auguri di buon lavoro alla nuova presidente, prof.ssa Luigina Mortari, – afferma Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – siamo certi di poter continuare a collaborare con il prestigioso Istituto nazionale Indire, da sempre al nostro fianco nella programmazione della varie edizioni della mostra”.

“Colgo l’occasione – conclude Becattini – per ringraziare il presidente uscente, Prof. Giovanni Biondi, per il preziosissimo lavoro svolto a favore di Didacta, per fare diventare la manifestazione fiorentina, in pochi anni, il più importante evento sull’innovazione del mondo della scuola in Italia”.