Firenze – Lotto Zero, una domanda di attualità del consigliere Asciuti in consiglio comunale pone la questione, che riguarda l’area che si estende fra l’Isolotto e Scandicci. Sulla vicenda, risponde l’assessore Federico Gianassi, che conferma l’interesse dell’amministrazione per quanto riguarda la possibilità di insediarvi un Luna Park, che lo stesso consigliere, suggerimento apprezzato dall’assessore, propone sia insediato insieme a richiami storici alla città. L’investimento sarebbe di circa un milione, e risolverebbe finalmente una questione aperta da circa vent’anni, ovvero il reperimento di un’area fissa per lo spettacolo viaggiante in città.