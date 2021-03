Firenze – L’annosa questione della riqualificazione della ex caserma Gonzaga, dopo la doppia presentazione alla città del progetto che la trasformerà in un vero e proprio esempio di quartiere post-covid, sembra ormai entrare nella fase attuativa, con l’inizio dell’iter in commissione urbanistica al Comune di Firenze. “Con il piano particolareggiato di iniziativa pubblica dei Lupi di Toscana portato in discussione in Commissione Urbanistica dall’assessora Cecilia Del Re, l’opera della riqualificazione dell’area occupata dalla Caserma Gonzaga – Lupi di Toscana entra nella fase attuativa. Dopo la cessione dell’immobile al Comune nel 2015 – riassume il presidente della Commissione Urbanistica Renzo Pampaloni – il percorso partecipativo “Non case ma città 2.0” svolto nel 2016 con tantissimi contributi dei cittadini (oltre 600 coinvolti) e il concorso internazionale di idee concluso nel luglio 2018, con questo piano attuativo vengono individuate le regole e il disegno urbanistico su cui avverrà lo sviluppo del nuovo quartiere della città. Si tratta di una delle trasformazioni più significative di questa legislatura insieme alla Complesso di Santa Maria Novella e Sant’Orsola, dell’area dello stadio Franchi e molte altre ancora. Per questo motivo la Commissione urbanistica ha iniziato l’iter che porterà alla votazione dell’opera. Venerdì faremo il secondo approfondimento – annuncia il presidente della Commissione – sul tema mobilità-infrastrutture e mercoledì prossimo, 10 marzo, ne faremo un altro sulla parte ambientale. L’approvazione in Commissione è prevista per il 10 marzo e, in Consiglio comunale, per il prossimo 15 marzo”.