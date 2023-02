Dicomano – Snei pressi dei centri abitati del Mugello e dell’Alto Mugello. Le amministrazioni hanno prontamente avvisato la Regione Toscana per segnalare la situazione.

Nella zona la presenza del lupo è stata più volte documentata e purtroppo verificata, anche attraverso i ritrovamenti delle carcasse di animali da allevamento, più recenti invece le immagini di esemplari tra le vie urbane.

“Siamo in stretto contatto con gli Uffici della Regione – afferma Stefano Passiatore, Presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello e Sindaco di Dicomano, Comune in cui si sono verificati gli ultimi avvistamenti – per capire quali misure adottare per salvaguardare gli animali e garantire la tranquillità dei cittadini. In primis sicuramente vanno conosciute le basilari norme da seguire, dall’evitare di lasciare all’aperto ciotole con il cibo per cani o gatti, tenere a guinzaglio i propri cani, soprattutto evitare assolutamente di avvicinarsi o andare incontro agli animali selvatici in caso di avvistamenti. La situazione– afferma Passiatore – va monitorata senza creare allarmismi”.

I cittadini che si imbattono in tali animali sono pregati di darne comunicazione al Comune in cui si verifica l’avvistamento utilizzando i canali e i form che le Amministrazioni mettono abitualmente a disposizione per le segnalazioni dei cittadini (mail, app, urp).

La Regione Toscana, dal 2021, ha attivato un canale diretto per segnalare gli avvistamenti dei lupi. L’indirizzo mail a cui scrivere è: lupo@regione.toscana.it oppure si può farlo direttamente al numero della chat su WhatsApp 366 6817138.