Firenze – Irene Galletti, presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana, è stata nominata da Giuseppe Conte coordinatrice regionale per la Toscana.

“Ringrazio il Presidente Giuseppe Conte per la fiducia che mi ha accordato assegnandomi l’incarico di coordinatrice regionale per la Toscana – questo il suo commento in un post – un compito tutt’altro che semplice ma che svolgerò con dedizione assieme a chi condividerà con me questo percorso. L’obiettivo è quello di ripartire con umiltà dai territori, per dare vita ad una comunità ancora più aperta e solidale, caratterizzata da una vera anima ambientalista e nel solco progressista già tracciato dal lavoro del Presidente. Lavorando uniti possiamo condividere un percorso caratterizzato dal dialogo e da proposte concrete, rispetto per le altrui posizioni, ma intransigente nel rispettare i valori fondanti del Movimento e dello Stato. Insieme possiamo farlo!”