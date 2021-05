Firenze – I detenuti preparano il cibo per i senzatetto. A Firenze, grazie alle attività sociali dell’istituto Madonnina del Grappa, la storica struttura religiosa, con sede nel capoluogo toscano che si occupa di servizi di accoglienza, la solidarietà si manifesta anche con queste modalità. Nello specifico, quattro detenuti che scontano una pena alternativa a Casa Caciolle, una villa del Settecento dove si trovano i reclusi in uscita da Sollicciano, cucinano ogni sera in grandi quantità generi di prima necessità. Oltre trenta pasti al giorno nella cucina della struttura, con tanto di padelle e pentoloni, dove i reclusi si impegnano per aiutare chi si trova emarginato.

“Ogni volta che cuciniamo per i senzatetto della città – racconta uno di loro – è come se fosse una terapia di redenzione che in qualche modo ci ricorda il nostro passato marginale e randagio, dove anche noi avremmo avuto bisogno di un pasto caldo”.