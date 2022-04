Firenze – Mafia in Toscana, a mettere i puntini sulle i, ieri nel corso di un convegno online organizzato da Sinistra Italiana Toscana, era stata l’ex presidente della commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, riferendosi al caso Keu, ovvero lo smaltimento di rifiuti tossici con coinvolgimento di personaggi legati alla ‘ndrangheta che ha visto indagati anceh amministrativi, imprenditori e politici. “Nel caso Keu – aveva dichiarato Bindi – la ‘ndrangheta è stata cercata perché serviva un imprenditore che ne era appartenente che smaltisse i rifiuti tossici. Qui la mafia arriva alla fine del processo. Il caso Keu è emblematico da questo punto di vista: la mafia arriva alla fine, ma prima c’è ben altro, e non mi meraviglio che la politica non reagisca, non mi meraviglio che non reagisca l’associazione degli imprenditori, perché sono parte in causa, perché sono gli interlocutori”, aveva detto l’ex presidente della commisione antimafia, precisando inoltre: “Certo loro non sono mafia ma i loro comportamenti hanno avuto bisogno della mafia, e la mafia arriva”.

La mafia arriva dunque, anche in Toscana, anche se, a sentire le parole del presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri, è da tempo che la mafia è arrivata. Del resto, è la relazione della Dia che riguarda le attività poste in essere nel primo semestre del 2021, focus Toscana, a non offrire più ombra di dubbio. Infatti, secondo quanto si legge nella relazione della Dia, le attività info-investigative pregresse ed attuali “hanno evidenziato la capacità di erosione del tessuto economico toscano, soprattutto della ‘ndrangheta e della camorra e in misura meno diffusa di Cosa Nostra, per la quale è stata comunque accertata la presenza sul territorio di soggetti affiliati o contigui alle varie famiglie mafiose siciliane stabilitesi nella Regione. Particolarmente accentuata sembrerebbe anche la capacità della ‘ndrangheta di infiltrare il settore politico-amministrativo regionale”, come emerso dai riscontri giudiziari “delle operazioni ‘Calatruria’, ‘Keu’ e ‘Geppo”. Ed è in particolare “il filone di indagine ‘Calatruria’”, continua la relazione, a permettere di “evidenziare le infiltrazioni di elementi contigui alla citata ‘ndrina sul mercato del movimento terra e fornitura inerti insinuandosi di fatto in importanti commesse pubbliche. Il rilevante castello indiziario raccolto in tale contesto evidenzia al di là degli episodi clamorosi di intimidazione, un sodalizio tra gli indagati finalizzato ad acquisire il monopolio di attività economiche del settore”. In questo caso l’imposizione sul mercato specifico “è stata resa possibile dalla presenza di due grossi esponenti della criminalità calabrese, operanti in Toscana”.

L’inchiesta Keu invece, come messo in evidenza anche da Rosy Bindi, presenta un suo volto particolare. Nella relazione della Dia che verte su questa specifica indagine, “sono stati indagati imprenditori locali di rilievo nel settore conciario”, un comparto “trainante dell’economia che interessa direttamente le province di Pisa e Firenze. Tali imprenditori avrebbero allestito un’attività organizzata per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, liquami e fanghi industriali contaminati che venivano convogliati nei sistemi di depurazione in violazione di legge o autorizzazioni e allontanati dagli impianti sotto forma di fanghi di trattamento senza alcuna traccia di quantità, qualità e natura”. Gli indagati, quindi, “avrebbero posto in essere reiterate condotte di interferenza e pressione sull’azione della pubblica amministrazione, segnatamente Regione Toscana, Comune di Santa Croce e Arpat, anche concorrendo i vertici del sodalizio in vari delitti contro la pubblica amministrazione”.

Infine la relazione si occupa del connesso segmento investigativo “Geppo”, che riguarda il traffico di stupefacenti, segnatamente di cocaina. L’inchiesta ha riguardato “l’ingente approvvigionamento di cocaina di provenienza Sud America sbarcata nel porto di Livorno ad opera della cosca calabrese per la successiva distribuzione in Toscana e nel territorio nazionale”. Le indagini svolte nel campo del mercato degli stupefacenti onfermano anche che in Toscana ha preso piede la criminalità straniera, in particolare quelle maghrebina e nigeriana, attiva dia nel traffico e nello spaccio di droga, sia nella commissione di reati predatori. Particolare attenzione investigativa, si legge nella relazione, è svolta sia sulla costa tirrenica, dall’Argentario alla Versilia, l’alta Maremma e i territori di Follonica, Scarlino e Gavorrano, sia verso le “direttrici interne dal Valdarno alle Apuane passando per le province di Prato, Pistoia e Lucca”.

Particolarmente attenzionato il porto di Livorno, che risulta “dal costante monitoraggio dei principali snodi infrastrutturali”, come un obiettivo sensibile a livello investigativo, “spesso utilizzato come appoggio logistico per l’arrivo e lo smistamento di rilevanti quantitativi di stupefacente”, come la cocaina, “proveniente prevalentemente dal Sudamerica”.

“La relazione della Dia conferma quanto la Fondazione Antonino Caponnetto dice da tempo ossia che le mafie operano in Toscana e Firenze – conclude Calleri – la situazione come d’altronde dice da tempo il nuovo Prefetto di Firenze non è in alcun modo da sottovalutare. Ora la Toscana deve tenere alta la guardia e bisogna stare attenti che a causa del covid prima, e dei tempi di guerra dopo, le mafie non si estendano oltre misura”.