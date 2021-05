Firenze – La Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino annuncia l’ingresso nel Consiglio d’Indirizzo di Banca Intesa Sanpaolo, istituto bancario tra i Soci privati della Fondazione.

Banca Intesa Sanpaolo che ha acquisto le prerogative per esprimere un membro nel Consiglio, ha indicato come suo rappresentante il dottor Stefano Lucchini, attualmente Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo.

Il Consiglio d’indirizzo del Maggio, con la presidenza del sindaco di Firenze Dario Nardella, con Valdo Spini, vice presidente, e con Bernabò Bocca, Mauro Campus e Antonella Mansi ha espresso, con il sovrintendente del Maggio Alexander Pereira, molta soddisfazione per l’indicazione ricevuta.