Firenze – Il direttore principale del Maggio Musicale Daniele Gatti sul podio della Sala Zubin Mehta venerdì 11 marzo alle ore 20 per un concerto sinfonico in abbonamento: in programma Hermann und Dorothea , ouverture in si minore op. 136 di Robert Schumann, scritta nel 1851 e primo tassello di un progetto teatrale ispirato all’omonimo poema di Goethe mai portato a compimento e il Concerto in la minore op. 54 per pianoforte e orchestra , sempre di Schumann, composto nel periodo fra il 1841 e il 1845, in uno dei momenti creativi più felici della sua carriera. In chiusura del concerto la Suite op. 64 tratta da Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev: considerato il capolavoro ballettistico di Prokof’ev, fu composto tra il 1935 e il 1936 e rappresentato la prima volta all’Opera di Brno nel dicembre del 1938.

Nel corso dell’esecuzione del Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, il maestro Gatti sarà affiancato da Hélène Grimaud, fra le pianiste più acclamate e stimate della sua generazione. Daniele Gatti torna sulle scene del Maggio a distanza di pochi mesi dalla sua ultima direzione sinfonica, avvenuta il 12 settembre 2021 insieme all’Orchestra Mozart. Per il Maestro, nominato direttore principale del Teatro nel luglio del 2021 e “insediato” il primo gennaio 2022 sarà il primo concerto in assoluto nell’auditorium “Zubin Mehta” e il suo primo podio nell’importante “nuovo” ruolo. I prossimi appuntamenti del Maestro al Maggio sono in calendario in occasione dell’opera inaugurale dell’LXXXIV Festival del Maggio Musicale Fiorentino con Orphée et Eurydice di Christoph W. Gluck, in programma il 12 aprile 2022 con la regia di Pierre Audi e il concerto sinfonico del 26 aprile che darà avvio alla stagione sinfonica del Festival.

Il maestro Gatti (foto) dirigerà poi anche l’opera Ariadne auf Naxos di Richard Strauss, dal 7 giugno alla Pergola, e altri due concerti sinfonici nel corso del Festival: il 17 e il 30 giugno 2022.