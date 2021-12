Firenze – Zubin Mehta sul podio del nuovo Auditorium a lui intitolato giovedì 23 dicembre alle ore 20, per la prima recita di Fidelio di Ludwig van Beethoven che darà avvio alla programmazione operistica nella nuova sala musicale del Teatro del Maggio.

Dopo il concerto inaugurale del 21 dicembre eseguito alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della replica del concerto alla Città di Firenze del 22 dicembre, la prima di Fidelio può essere considerata la terza serata d’inaugurazione della nuova Sala. Sul palco un cast di assoluto rilevo, Lise Davidsen nel ruolo di Leonore, Klaus Florian Vogt come Florestan, Tomasz Konieczny come Don Pizarro, Birger Radde come Don Fernando e Franz-Josef Selig comeRocco.

La regia è di Matthias Hartmann (alla sua prima produzione al Teatro del Maggio). Le scene di Volker Hintermeier, mentre costumi e luci sono curati rispettivamente da Sophie Leypold e Valerio Tiberi. Il maestro del Coro del Maggio è Lorenzo Fratini.

Il Maggio informa che non essendo stato possibile ultimare la buca dell’Orchestra, il maestro Zubin Mehta, i professori d’Orchestra e gli artisti del Coro verranno posizionati in assetto da concerto: alle spalle dei cantanti. La produzione sarà comunque in versione scenica con costumi e luci.

Quattro le recite: il 23, 28 e 30 dicembre 2021 alle ore 20 e il 2 gennaio 2022 alle ore 15:30.

Foto di Michele Monasta