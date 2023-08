Firenze – E’ stata approvata dalla giunta la delibera di indirizzo che dà mandato di reperire 1 milione e centomila euro di risorse aggiuntive, per concorrere a garantire la continuità aziendale della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino.

La decisione del presidente Eugenio Giani fa seguito all’incontro del 25 luglio scorso, convocato a Roma dal ministro della Cultura, in cui il commissario straordinario della Fondazione ha presentato il piano di risanamento e rilancio della Fondazione, nel quale sono indicati i contributi straordinari richiesti ai soci fondatori e ai soci privati per garantire la continuità aziendale, scongiurando il ricorso alla sospensione totale delle attività e all’attivazione di ammortizzatori sociali.

“Contribuiamo alla messa in sicurezza del Maggio nel rispetto innanzitutto dei lavoratori, oltre che dell’immenso patrimonio culturale che esso rappresenta per Firenze e per la Toscana – ha detto il presidente Giani – Adesso ci auguriamo che questo senso di responsabilità della Regione e degli enti che hanno accettato di sostenere la Fondazione, si accompagni in futuro alla scelta di utilizzare al meglio la struttura, tenendo conto di tutte le sue potenzialità che sono adeguate anche per ampliare l’offerta ad altri generi musicali. La proposta, oltre a valorizzare la Fondazione, contribuirebbe a rendere il Maggio non solo una risorsa a servizio della città di Firenze ma di tutta la Toscana”.