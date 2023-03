Il sindaco si è messo a disposizione del commissario per qualunque esigenza legata tanto al teatro quanto al rapporto con le altre istituzioni e con la città. Il sindaco ha anche accolto con gioia la notizia dello sblocco del pagamento degli stipendi dei lavoratori.

Iinfatti, il Commissario straordinario del Maggio Musicale Fiorentino Onofrio Cutaia appena insediato in Teatro questa mattina, ha affrontato per prima cosa, con la collaborazione del direttore amministrativo Enrico Peruzzi, la questione degli stipendi dei lavoratori del Teatro.

“Dobbiamo tutelare il bene più prezioso per il nostro Teatro: il lavoro delle persone che lo compongono” ha dichiarato il Commissario, dando il via formale al mandato di pagamento, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.