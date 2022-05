Fiesole – Maggio per i Musei di Fiesole è un mese ricco di tanti appuntamenti, con laboratori, visite guidate ed un evento speciale, rivolti a grandi e piccini.

Sabato 14 maggio torna, dopo due anni di interruzione, la Notte europea dei Musei, l’evento internazionale che apre al pubblico le porte dei musei in suggestivi orari serali.

I Musei di Fiesole partecipano all’iniziativa con l’apertura straordinaria e gratuita del Museo archeologico dalle 19.00 alle 23.30. La notte del Museo archeologico si illuminerà con l’evento Sotto una nuova luce: alle 20.30 saranno presentati al pubblico i risultati dei recenti lavori che hanno portato alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del Museo con una visita guidata che permetterà di rileggere alcuni reperti alla luce di dettagli ora più che mai visibili. Nel corso della serata altre due visite guidate permetteranno di approfondire la conoscenza del Museo e di godere della particolare atmosfera serale delle sue sale. Il programma completo della serata è consultabile sul sito dei Musei di Fiesole www.museidifiesole.it. La partecipazione alla presentazione e alle visite guidate è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Nei fine settimana del mese continuano anche le iniziative primaverili rivolte a bambini, adulti e famiglie con laboratori e visite guidate a tema. I più piccoli potranno cimentarsi il sabato pomeriggio alle 16.30 in laboratori pratici che, attraverso la manipolazione di materiali semplici e naturali come ad esempio l’argilla, la corda e le fibre vegetali, li porteranno alla scoperta dei metodi di produzione di alcuni manufatti dalla storia antica e affascinante. Sabato 14 con “E’ buio! Accendete la luce” si ripercorrerà la storia di un oggetto tanto semplice quanto fondamentale nella vita quotidiana dei Romani, la lucerna. Sabato 28 il laboratorio “Apprendista nella bottega dei Della Robbia” trasporterà i bambini indietro nel tempo per far sperimentare loro le tecniche di modellazione dell’argilla e creare piccoli oggetti ispirati alle celebri terrecotte invetriate dei Della Robbia.

Domenica 29 alle 16.30 tornano i mediatori del progetto Amir con la visita “Trattenetemi se fuggo e riportatemi al mio padrone..” che porrà lo sguardo sul fenomeno della schiavitù nel mondo romano, come emerge dai monumenti e dai reperti dell’Area e del Museo archeologico, e accompagnerà il visitatore in una riflessione sulle schiavitù di altri tempi e altri luoghi.